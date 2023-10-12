مشاهير عرب يعلنون تضامنهم ووقوفهم إلى جانب غزة

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من إيران إلى لبنان وسورية والعراق كانت أجواء التضامن مع غزة.. ومن الدول الآسيوية أيضا خرجت حشود ضخمة تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.. حيث كان ما يواجهه أهالي غزة حاضرا في شعارات المتظاهرين في كل من بنغلادش وباكستان.

وعربيا أعرب عدد من المشاهير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب أهالي غزة.. الممثل المصري الشهير "كريم عبد العزيز" كتب على حسابه: ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين.. ربنا معاكم يا أبطال.

الممثل القدير "نبيل الحلفاوي" أيضا علق على ما يجري: اللهم انصر الحق وأهل الحق.. أيا كانت نتيجة المعركة وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الإسرائيلي.. فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني واغتصاب الأراضي والحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهته كتب الممثل الأردني "منذر رياحنة" معلقا على عملية طوفان الاقصى: الفرحه صارت فرحتين.. ربنا يحميكم يا رب.

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