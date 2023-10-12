مواقف داعمة لفلسطين من قبل المشاهير في العالم

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ونستكمل استعراض المواقف الداعمة للفلسطينيين من قبل المشاهير في العالم.. لدينا هنا تعليق من الممثل الأميركي الشهير "مارك روفالوا" الذي كتب: أشعر بالحزن بسبب المعاناة التي لا توصف والخسائر في الأرواح والأحباء.. ويجب أن ينتهي هذا العنف المروع.. من الواضح أنني لا أملك إجابات، لكنني أشعر أنه من الضروري للغاية التركيز على وجودنا الإنساني المشترك وواقعنا.

المغنية السويدية "زارا لارسون" نشرت هذه الصورة على حسابها، وعلقت: حسنا، القضية هي أن تقف إلى جانب أوكرانيا عندما تهاجمها روسيا ولكن ليس مع فلسطين.

أما الملاكم النيوزيلندي "سوني وليامز" فكتب على حسابه في تويتر: "الصلاة من أجل غزة."

رقعة التضامن مع أهالي غزة وصلت إلى الرياضة أيضا.. من اسكتلندا وجماهير نادي سلتيك التي رفعت أعلام فلسطين خلال مباراة فريقها.. إلى جماهير نادي الرجاء المغربي التي تحدت توجه الحكومة التطبيعي مع الاحتلال وأنشدت تضامنا مع فلسطين.

عودة إلى مواقف الشخصيات الغربية حول هذا الموضوع.. فالمفكر السياسي الأميركي "نورمان فنكلشتاين" نشر هذه الصورة على حسابه وعلق.. هذا ما فعله النازيون بالحي اليهودي في وارسو بعد أن تجرأ اليهود على مقاومة النازيين.. وهذا ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بمناطق غزة لأن الفلسطينيين أرادوا أن يقاوموا الاحتلال.

منظمة "يهود متحدون ضد الصهيونية" نشرت على حسابها: "الحاخام إلحنان بيك: ليس هناك سوى حل واحد للسلام في الأرض المقدسة. أي العودة إلى ما قبل عام 48 وإعادة كافة الأراضي المحتلة من البحر إلى الأرض إلى المجتمع الفلسطيني."

أخيرا مع الباحث الأميركي"ريف لسكاريس" الذي علق: "نتنياهو هو أحد أكثر الأشخاص شرا على وجه الأرض.. هل توافقون؟"

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