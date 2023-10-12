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تونس تتحفظ على نص قرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

تونس تتحفظ على نص قرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قدمت تونس تحفظا على نص قرار وزراء الخارجية العرب الصادر عن اجتماع مجلس التعاون في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023".

العالم - تونس

وقالت الرئاسة التونسية في بيان "إن تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023".

وأكدت الرئاسة "أن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف".

وشددت في بيانها على أن "الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها الشعب العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين".

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تونس تتحفظ على نص قرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين