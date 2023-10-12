الاحتلال يدمر  الأحياء السكنية في غزة

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأحياء سكنية غرب قطاع غزة بينها حي الكرامة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600، منذ فجر السبت الماضي.

وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات إلى حوالي 5600".

وأكدت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم الخميس، أن "الخدمات الصحية في قطاع غزة دخلت مرحلة حرجة، والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي، إن "المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض".