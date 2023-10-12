مراسلتنا تتحدث عن آخر التطورات في مدينة جنين + فيديو

العالم - مراسلون

وقالت مراسلتنا راية عروق إن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بمداهمة منزل الشيخ خالد الحاج وهو اسير محرر من قيادات حركة حماس مر على تحريره من سجون الاحتلال شهر واحد.

وأضافت أنه وصل عدد المعتقلين في الضفة الغربية حوالي 40 أسيرا معتقلا حتى هذا اليوم الخميس، فيما تمكن المقاومون في مدينة جنين من اعطاب مركبة عسكرية تابعة للاحتلال.

وأوضحت: في بلدة جبع جنوب جنين قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي إنها تمكنت من تحقيق اصابات في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي و تزامنا مع ذلك كانت هناك اقتحامات من قبل جيش الاحتلال تركزت في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة والخليل وقلقيليا ونابلس ورام الله لاعتقال مطلوبين، فيما تدعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي بأن مطلوبين لديها وأنهم نشطاء في العمل السياسي والعسكري.

وقالت زميلتنا راية عروق: بالأمس كان هناك احراق محل تجاري في مدينة جنين ولم ينجح جيش الاحتلال الاسرائيلي لايصال سيارات الاطفاء لهذا المحل لإطفاء الحريق حيث أدى الحريق إلى دمار شامل وخسائر فادحة فيه.

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