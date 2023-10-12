كنعاني: صوت طبول فضيحة وهزيمة الصهاينة وصل الى اسماع العالم

العالم - ايران

وفي هذا الصدد، كتب كنعاني على صفحة X الاجتماعية في الاشارة الى استشهاد عدد من الصحفيين في قطاع غزة جراء الغارات الجوية التي يشنها الكيان الصهيوني: إن قتل الصحفيين لن يمنع الكشف عن أبعاد الفشل الذريع للكيان الصهيوني وجرائمه المشينة في سوريا والانتقام من الأطفال الأبرياء والرجال والنساء والمدنيين العزل في غزة.

وأضاف: إن البنيان الخاوي للكيان الصهيوني الغاصب والمزيف أصبح أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وقد وصل صوت طبول فضيحته وهزيمته العسكرية والاستخباراتية إلى اسماع العالم.

وكتب كنعاني في تغريدة اخرى: ان ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في تشديد الحصار وقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة والقصف الموسع للمنازل السكنية والمرافق الخدمية والطبية ، واستخدام قنابل الفسفور الابيض ضد اهل غزة ، هي امثلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة وسكانها.

واضاف: ان فلسطين لن تستسلم ابدا، لكن المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان مسؤولة عن منع استمرار جرائم الكيان الصهيوني وداعميه، ومعاقبة المجرمين.