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كنعاني: صوت طبول فضيحة وهزيمة الصهاينة وصل الى اسماع العالم

كنعاني: صوت طبول فضيحة وهزيمة الصهاينة وصل الى اسماع العالم
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بان البنيان الخاوي للكيان الصهيوني الغاصب والمزيف أكثر هشاشة أكثر من أي وقت مضى، وقد وصل صوت طبول فضيحته وهزيمته العسكرية والاستخباراتية إلى اسماع العالم.

العالم - ايران

وفي هذا الصدد، كتب كنعاني على صفحة X الاجتماعية في الاشارة الى استشهاد عدد من الصحفيين في قطاع غزة جراء الغارات الجوية التي يشنها الكيان الصهيوني: إن قتل الصحفيين لن يمنع الكشف عن أبعاد الفشل الذريع للكيان الصهيوني وجرائمه المشينة في سوريا والانتقام من الأطفال الأبرياء والرجال والنساء والمدنيين العزل في غزة.

وأضاف: إن البنيان الخاوي للكيان الصهيوني الغاصب والمزيف أصبح أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وقد وصل صوت طبول فضيحته وهزيمته العسكرية والاستخباراتية إلى اسماع العالم.

وكتب كنعاني في تغريدة اخرى: ان ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في تشديد الحصار وقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة والقصف الموسع للمنازل السكنية والمرافق الخدمية والطبية ، واستخدام قنابل الفسفور الابيض ضد اهل غزة ، هي امثلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة وسكانها.

واضاف: ان فلسطين لن تستسلم ابدا، لكن المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان مسؤولة عن منع استمرار جرائم الكيان الصهيوني وداعميه، ومعاقبة المجرمين.

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