الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

1203 شهداء وإصابة 5763 حتى اللحظة في غزة

1203 شهداء وإصابة 5763 حتى اللحظة في غزة
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية إلى 1203 شهداء، وإصابة 5763 مواطنا آخر بجراح مختلفة، منذ فجر السبت.

العالم-فلسطين

وأضاف وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحفي أن غالبية الشهداء والإصابات من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأعلنت الوزارة مساء أمس أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، وأن الكثير الجرحى يتلقون العلاج على الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مساء الأربعاء، أن أكثر من 338 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة لها، مضيفة أن الأعداد تتزايد من استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية.

وكانت أونروا قد أعلنت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14.

روابط ذات صلة

اشتباكات ضارية ومسيرات حاشدة في الضفة تضامنا مع غزة

غوتريتش يطالب بالسماح لدخول الإمدادات الأساسية إلى غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تتحفظ على نص قرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

عناوين الصحف الإيرانية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2023

1203 شهداء وإصابة 5763 حتى اللحظة في غزة

نشيد في حب فلسطين لمحمد طارق ومحمد يوسف + فيديو

الحرب على غزة وتفعيل وصواريخ المقاومة

الجهاد الإسلامي: المقاومة هيأت نفسها للحرب والاحتلال أعجز من أن يواجهها + فيديو