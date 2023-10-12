1203 شهداء وإصابة 5763 حتى اللحظة في غزة

العالم-فلسطين

وأضاف وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحفي أن غالبية الشهداء والإصابات من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأعلنت الوزارة مساء أمس أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، وأن الكثير الجرحى يتلقون العلاج على الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مساء الأربعاء، أن أكثر من 338 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة لها، مضيفة أن الأعداد تتزايد من استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية.

وكانت أونروا قد أعلنت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14.