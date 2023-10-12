مراسلنا: الاحتلال يمنع علاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياته

العالم- مراسلون

وقال الزميل فارس الصرفندي إن القرار أبلغ به رئيس وزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وجاءت فيه تعليمات لعدم علاج جرحى حماس في المستشفيات الحكومية الإسرائيلية.

وقال مراسلنا نقلا عن "موشيه آربيل" إن مهمة توفير الأمن ومعالجة المقاومين أضرت بشكل كبير بالجهود المبذولة لعلاج الجرحى الإسرائيليين وهذا وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأوضح الصرفندي: في ظل توجيهات وزير الصحة الإسرائيلي لم يعالج نظام الصحة الاسرائيلي الجرحى الفلسطينيين وهذا يعني أن الاحتلال الاسرائيلي أعلن رسميا إعدام أي فلسطيني يصل إلى المستشفيات الاسرائيلية فيما هم يتحدثون عن مئات المصابين الفلسطينيين في المستشفيات.

وأضاف مراسلنا: كانت هناك الكثير من التطورات خلال الساعات القليلة الماضية في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 40 فلسطينيا بمناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم القيادي في حركة حماس خالد الحاج و أسرى محررون وأحد الصحفيين.

بدورها أعلنت كتيبة جنين صباح اليوم الخميس أنه خلال عملية اقتحام جنين تصدت الكتيبة لهذا الاقتحام وأطلقت الرصاص باتجاه السيارات العسكرية الاسرائيلية التي كانت تقوم بعملية الاقتحام.

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