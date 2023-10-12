عناوين الصحف الإيرانية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- قدس ..

الكيان الصهيوني يعني خمسة وسبعون عاما مذابح وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.

- افكار ..

مسيرات شعبية في طهران والمدن الايرانية الأخرى يوم غد الجمعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

- جوان ..

المقاومة تحذر الصهاينة.. سنقضي على نصف الجيش" الإسرائيلي" باي هجوم بري على غزة.

- جمهوري اسلامي ..

الغارات الجوية الصهيونية الوحشية تدمر 13 ألف منزلا بغزة في أكبر جريمة للكيان .

- خراسان ..

صدمة اليوم الخامس .. حماس تقصف ميناء حيفا صاروخيا لاول مرة بطوفان الأقصى.

- رويش ملت ..

المتحدث بإسم الخارجية .. تعزيز ايران لقدراتها الدفاعية يستهدف توطيد ضمانات الأمن القومي.

- مردم سالاري ..

شكوك أوروبية متزايدة بشأن مستقبل الدعم العسكري والإقتصادي الأمريكي لأوكرانيا .

- اطلاعات ..

عبد اللهيان لغوتيريش .. ايران مستعدة لإرسال معونات إنسانية عاجلة لقطاع غزة .

- سياسة روز ..

سقوط مسرحية التظلم الصهيوني بشنه غارات وحشية على المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بغزة .

- كيهان ..

"لجوء "إسرائيل" لتزييف الأنباء وتوسيع مذابحها للأطفال الفلسطينيين بإتساع هزائمها الميدانية .

- افتاب يزد ..

طوفان الأقصى تفجر تخبطا في البيت الأبيض .. أوكرانيا باتت على الهامش.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الإيرانية صباح اليوم الخميس

1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( خطر مخطط تحويل غزة لأرض محروقة )..

مع فشل الكيان الصهيوني ميدانيا مقابل عملية طوفان الاقصى , صعد من غاراته الجوية وقصفه المدفعي بشكل وحشي لم يسبق له مثيل على قطاع غزة في تدمير ممنهج للقطاع والمناطق السكنية والبنى التحتية , ولاحراق الاخضر واليابس .( إن هدف الكيان هو تحويل غزة برمتها لأرض محروقة لدفع سكانها للنزوح لصحراء سيناء المصرية او لاي مكان بعيدا عن فلسطين المحتلة )ان قوى المقاومة الفلسطينية مستعدة للتصدي لاي محاولة اجتياح صهيوني مدعوم امريكيا وغربيا لغزة , لكن مع ذلك يترقب الشعب الفلسطيني المظلوم المزيد من الدعم والتضامن من قبل بلدان وشعوب الامة الاسلامية في هذه الظروف الحساسة التي تجسد منعطفا في مسار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال والظلم .

2-خراسان ..

حمل مقال لصحيفة خراسان تساؤلا يقول ( هل هناك حرب أقليمية في الطريق ؟) جاء فيه ..

تطورات الحرب بين المقاومة الفلسطينية بغزة والكيان الصهيوني تاخذ ابعادا جديدة بشكل مستمر طارحة تساؤلات جدية حول فيما اذا كانت ستبقى في حدودها الحالية ام انها ستتوسع قريبا.( إن كل الإحتمالات باتت مطروحة في ظل أجواء التسخين التدريجي في الجبهة الشمالية بفلسطين المحتلة مع حزب الله ) ان بدء جيش الكيان لعملية برية واسعة على قطاع غزة قد تكون نقطة البداية لتوسع هذه الحرب , خاصة في حالة دخول قوات امريكية على الخط لصالح الكيان .

3- مردم سالاري ..

في تقريرها ( ضعف" إسرائيل" في المعارك البرية مقابل حماس ) كتبت صيفة مردم سالاري ..

هذا ما خلص اليه تقييم اجرته صحيفة " فارين بولسي " الامريكية المقربة من وزارة الخارجية بواشنطن لعملية طوفان الاقصى .

( حسب هذا التقييم سجل جيش الكيان الصهيوني إخفاقات ميدانية وإستخباراتية عجيبة مقابل هجوم حماس المتعدد الجوانب والتكتيكات)

وحسب هذا التقييم ايضا , نجحت حركة حماس في ابتكار تكتيكات قتالية لم تتوقعها ولم ترصدها القيادة العسكرية في الكيان الصهيوني الامر الذي مفاجأة ومباغتة كبرى للجيش ولاستخبارات الكيان.

4- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( مدة صلاحية صمت الأمم المتحدة )..

الكيان الصهيوني يدمر بيوت الفلسطينيين واحياء كاملة بغزة , والامم المتحدة صامته , الكيان يذبح اطفال فلسطين بجنون حاقد بغزة , والامم المتحدة صامته بكل منظماتها المعنية بحقوق الانسان . (صمت الأمم المتحدة مستمر رغم إستخدام الجيش الصهيوني لقنابل الفسفور الأبيض المحظورة دوليا وأخلاقيا في قصف مناطق بجنوب لبنان ) فمتى تخرج هذه المنظمة عن صمتها وتنهي نفوذ القوى الغربية على مواقفها وقراراتها, والم يحن الوقت بعد لاجراء تغييرات جذرية في هيكليتها ليتسنى لها التعامل بحيادية مع القضايا والازمات في العالم .

5- جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في جانب من عمودها الثابت (التحليل السياسي الأسبوعي عن الجرائم الصهيونية بغزة )قائلة ..

كما كان متوقعا سارع الكيان الصهيوني بعد هزيمته المهينة بعملية طوفان الاقصى مقابل حماس , للتنفيس عن حقده وغضبه عبر القيام بغارات جنونية على المناطق المدنية بقطاع غزة ,( ان وحشية الكيان تجسدت للعيان بشكل اكبر بقيامه بتدمير منازل واحياء سكنية بغزة على روؤس ساكنيها من أطفال ونساء وشيوخ)ان جنون الكيان في استهداف المناطق السكنية بغزة , مؤشر واضح على عمق الهزيمة الميدانية التي تلقها في طوفان الاقصى .