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مراسلنا: لم يعد هناك متسع للموتى في مستشفيات غزة + فيديو

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم في غزة إن الاحتلال يمارس حربا بربرية جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد وصول عشرات الشهداء والجرحى إلى مستشفيات القطاع، حيث لم يعد هناك متسع للموتى في الثلاجات ووضعت جثامين الشهداء على الرصيف المقابل لثلاجات الموتى في مجمع غزة الطبي.

العالم- مراسلونو

أضاف مراسلنا أحمد سهمود أن الأسرة لم تعد تكفي في مستشفيات قطاع غزة بعد وصول أكثر من 7 آلاف إصابة في اليوم السادس من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث تخاض الاشتباكات المستمرة حتى هذه اللحظة في أكثر من تجمع استيطاني وموقع عسكري في غلاف غزة وكذلك في سديروت وعدد من المواقع والمستوطنات أخرى.

وأوضح أن: الاحتلال يقصف بيوت المدنيين، وتحديدا كان آخر استهداف في شارع أبوحميد في مخيم الشاطىء، حيث قصف منزل لعائلة الحسني فوق رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وصرح سهمود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطبق الحصار على قطاع غزة وقطع الانترنت وشبكات الهاتف المحمول والكهرباء، بينما هناك مناشدات من وزارة الصحة التي دقت ناقوس الخطر بخصوص واقع الكهرباء في المستشفيات، وهناك 3 أيام فقط لتصبح المستشفيات أمام مغارة جماعية بفعل انقطاع التيار الكهربائي.

من جهة أخرى قال مراسلنا إن هناك محاولات لدخول مساعدات من مصر لكن جيش الاحتلال منع دخول أي مساعدات عبر معبر رفح البري وقصف المعبر بأكثر من مرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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