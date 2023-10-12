ايران .. تدشين خط سريع ضخم يربط شيراز بإصفهان

العالم - ايران

ويتألف الطريق السريع من 6 مراحل، ويبلغ طوله 212 كلم ويقع ضمن ممر النقل الشمال – الجنوب في ايران.

وبافتتاح هذا الطريق السريع ستتقلص مسافة شيراز (جنوب) الى اصفهان(وسط) 135 كلم، حيث بدأت عملياته الانشائية عام 2010 وبلغت تلكفته 25 تريليون ريال ( سعر الدولار بمنصة "نيما" = 374 الف ريال).

ويبلغ المسير الفعلي بين شيراز واصفهان 485 كلم، وتتراوح المسافة الزمنية (القانونية) لطيه 5.5 الى 6 ساعات، وبافتتاح الطريق الجديد ستتقلص المسافة بـ 135 كلم بأقل ساعتين.

وتستهدف الحكومة بعد افتتاح الطريق السريع الجديد، ربطه بمحافظة "بوشهر" ( جنوب غرب)بهدف ايصال ممر النقل شمالا الى البحر جنوبا ( الخليج الفارسي).

ومن مزايا الخط السريع المدشن تخفيض استهلاك الوقود بـ 100 مليون لتر من الوقود سنويا، والحوادث المرورية.