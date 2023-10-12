الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

"حماس":لا صحة لمزاعم الاحتلال باستهداف قوات النخبة في كتائب القسام

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إنه "لا صحة لمزاعم الاحتلال باستهداف قوات النخبة في كتائب القسام، ومقاومتنا الباسلة تواصل تصديها لحرب الإبادة الصهيونية باقتدار".

العالم-فلسطين

وأضافت الحركة في بيان، أنه "أمام المشهد البطولي الذي ترسمه المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، وتصدّيها الأسطوري لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي على شعبنا في قطاع غزة، فإننا نوكّد أن مزاعم جيش الاحتلال عن استهداف قوات النخبة لكتائب القسام في كل أنحاء القطاع؛ لا أساس لها من الصحة".

وتابعت: بأن "ما يتم استهدافه هو المربعات والأحياء السكنية، ومسحها وتسويتها بالأرض، واستهداف مؤسسات مدنية ومساجد ومنازل وبنايات سكنية، يتم هدمها على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء ودون سابق إنذار".

وشددت الحركة على أن مقاومة شعبنا، وكتائب القسام، تقوم بواجبها في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتقود المعركة بكل اقتدار، وستبقى صاحبة اليد العليا في هذه المعركة، وإن كل هذه المجازر وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال المجرم، لن تفلح في النيل من عزيمة شعبنا وشوكة مقاومتنا المستمرة حتى تحرير الأرض والمقدسات.

روابط ذات صلة

نشيد في حب فلسطين لمحمد طارق ومحمد يوسف + فيديو

الحرب على غزة وتفعيل وصواريخ المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الجمهورية: ما يجري في فلسطين المحتلة هو جريمة ضد البشرية

عدوان صهيوني على مطاري حلب ودمشق

وزير خارجية أمريكا في تل ابيب ويتوجه بعدها لمصر والأردن

"حماس":لا صحة لمزاعم الاحتلال باستهداف قوات النخبة في كتائب القسام

الغرب يتجاهل قنابل الفسفور المستعملة ضد الأحياء السكنية في غزة + فيديو

1300 قتيل صهيوني جراء عملية طوفان الأقصى