الغرب يتجاهل قنابل الفسفور المستعملة ضد الأحياء السكنية في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر مع قناة العالم الإخبارية قال هيثم أبوسعيد إن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لا ترى القنابل الفسفورية البيضاء التي يتم استعمالها في القصف العشوائي على الأحياء السكنية في غزة وباقي المدن الفلسطينية.

وأضاف: كما هو معروف هذه هي قنابل محظورة من قبل الأمم المتحدة وكل الأجهزة والهيئات الدولية ويحال مستخدمها حكما إلى الجنائية الدولية والمحاكم التي تعنى بالجرائم الكبرى.

وقال هيثم أبوسعيد: نحن كمجلس دولي لحقوق الإنسان ومعتمدون من قبل الأمم المتحدة بصفة خاصة نعلي الصوت مع كل الجهات الأممية.. وعليه ومنذ ثلاثة أيام راسلت الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا راسلت رئيس مجلس حقوق الإنسان.

وبين قائلاً: أرسلنا مسودة مشروع ونحن نريد أن يتم إنجاح هذه المبادرات التي تعتمد فقط على اللجان الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، من خلال مشروع واضح وصريح يلزم كل الأفرقاء خصوصا في الصراعات الدامية التي تحصل.

وأشار إلى أنه قد تم تحويل ملف الكيان الإسرائيلي في عملياته العسكرية وانتهاكاته في غزة منذ 2018 حيث بدأت هذه اللجنة العمل، وأوضح: قد يكون المسار بطيء جدا باتجاه الكيان الإسرائيلي لأن هناك دول تدعم العمل العسكري الإسرائيلي وهناك بعض العقبات التي تعترضنا.. نحاول أن نزيلها وهذا ليس بسهل.

وأضاف: الأمر صعب جدا ليس فقط علينا بل على كل اللجان الدولية التابعة والمعتمدة لدى الأمم المتحدة لأن ضمانات التي نحصل عليها من خلال مجلس حقوق الانسان والتي تعطينا الحصانة في هذا العمل قليلة.

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