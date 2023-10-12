 امير عبداللهيان يلتقي مع مستشار الامن الوطني العراقي

العالم-ایران

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل الى بغداد مساء اليوم الخميس، ومن المقرر ان يلتقي ايضا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحوار حول العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في فلسطين وقطاع غزة.

وكان أمير عبد اللهيان قد بحث هاتفيا في وقت سابق مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضرورة عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين المحتلة. كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عن استعداد إيران لاستضافة هذا الاجتماع.

وبعد زيارته إلى بغداد، سيتوجه أمير عبداللهيان إلى بيروت الوجهة الثانية من هذه الجولة.