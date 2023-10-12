وقفة في بيروت دعماً لغزة وللمقاومة الفلسطينية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفی اتصال تصویري من أمام مبنى الإسكوا في الوسط التجاري في بيروت أشار مراسل قناة العالم في بيروت الزميل حسين علي الفوعاني أن الاعتصام والوقفة التضامنية التي نظمتها وحدة المهن الحرة في حزب الله بمشاركته وحدات المهن في مختلف الأحزاب اللبنانية تأتي مساندة ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية التي قامت بعملية طوفان الأقصى منذ عدة أيام ولقنت العدو الصهيوني درساً لم ولن ينساه على مر السنين.

وبين أن عدة كلمات ألقيت بالوقفة كلها شددت على أهمية مقاومة ومقارعة الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يرتكب الإبادات الجماعية في قطاع غزة، وأكدت أن المقاومة ما قبل عملية طوفان الأقصى ستكون أقوى وأمضى من المقاومة بعد هذه العملية.

وأضاف أن هذا الاعتصام يأتي أيضا تزامناً مع الوقفات التضامنية والاعتصامات في مختلف القرى والبلدات في لبنان من الجنوب وصولا إلى بيروت إلى البقاع وإلى الشمال، حيث نظمت اعتصامات ووقفات تضامنية تنديدا بما يقوم به العدو الصهيوني في قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية لا سيما كتائب عزالدين القسام التي قامت بالعملية ضد العدو الصهيوني وضربت عمق الكيان الغاضب.

وشدد على أن غدا يوم الجمعة سوف يكون مختلفاً عن باقي الأيام لأن لبنان سوف يشهد اعتصامات ومسيرات حاشدة أيضا من الجنوب إلى بيروت إلى البقاع، دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتنديدا بجرائم الكيان.

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