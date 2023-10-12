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ضمن تصريحاته المتكررة ..

هكذا يوضح بلينكن سبب زيارته اليوم لــ"إسرائيل"!

هكذا يوضح بلينكن سبب زيارته اليوم لــ
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس،خلال حديثه للصحفيين في تل أبيب:"لم آت إلى هنا بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة فقط، ولكن أيضا كيهودي فر جده من القتل".

العالم - الأميركيتان

وكرر بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،دعم الولايات المتحدة الكامل لـ"إسرائيل" في عدوانها القائم على قطاع غزة، مؤكدا على ضمان واشنطن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين تعاملا مع تل أبيب.

وقال: "لم آت إلى هنا بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة فقط، ولكن أيضا كيهودي فر جده من القتل".

وأضاف: "الرسالة التي أحملها لتل أبيب هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم وسنقدم لكم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى وجود دعم كاسح في الكونغرس الأمريكي لأمن "إسرائيل"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تحمي ظهر تل أبيب".

وأوضح أن أمريكا أرسلت حاملة طائرات، وتعزز من قواتها في المنطقة، وتعمل بدبلوماسية قوية لمنع توسع الصراع.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "حماس لديها أجندة واحدة فقط هي تدمير [إسرائيل] وقتل اليهود، وتسخر مواردها لصنع الصواريخ وحفر الأنفاق".

وأضاف: "ما فعلته حماس شبيه بما فعله تنظيم الدولة"، لكنه لا يمكننا تأكيد الادعاء بأن مهاجمي حماس قاموا بقطع رؤوس الأطفال خلال هجوم السبت".

وأفاد بلينكن بأن "25 أمريكيا قتلوا في [إسرائيل]، ونعرب عن حزننا لخسارتهم، ونعمل بشكل وثيق مع (إسرائيل) لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس".

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