أمير عبد اللهيان والسوداني يتباحثان آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

العالم-ايران

وقد التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المتواجد في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية ومستجدات الساحة الفلسطينية الراهنة .

وقبل هذا اللقاء، تشاور أمير عبد اللهيان مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والحلول المستقبلية.

ونظرا للتطورات التي تشهدها المنطقة وازدياد وتيرة جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب لفلسطيني، بدأ وزير الخارجية جولاته الإقليمية اعتبارا من ظهر اليوم.