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بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين دعما لكيان الاحتلال

بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين دعما لكيان الاحتلال
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر بريطانية عن إرسال بريطانيا سفينتين حربيتين إلى الشرق الأوسط قريبا.

العالم - اوروبا

وقالت وكالة "رويترز"، الخميس، إن بريطانيا تخطط للتدخل عسكريا في فلسطين، لمساندة الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، التي تشن هجمات على الأراضي المحتلة.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر خاصة، إن بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين من طراز "همس وورث" و"دارنغ" إلى شرق البحر المتوسط، وستبدأ طلعات جوية من طائرات "تورنادو" و"تايفون"، لدعم الأمن البحري والجوي للاحتلال.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وصل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، لإعلان تضامن بلاده مع الإسرائيليين، عقب الهجمات التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

من جانب آخر، أعلنت ألمانيا، فجر اليوم الخميس، أنها وضعت تحت تصرف الكيان الصهيوني طائرتين مسيرتين حربيتين من طراز "هيرون تي بي"، لكي يستخدمهما ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة البواسل، السبت الماضي.

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