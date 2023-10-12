نداء "فلسطينيي الخارج" النفير العام تنديدا للعدوان الصهيوني على غزة

العالم - فلسطين

وجاء في نص النداء مخاطبا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأبناء الأمة العربية والإسلامية وجميع أحرار العالم :

أبناء شعبنا الفلسطيني الحر الذي يأبى الانكسار والانهزام، شعبنا في الضفة الثائرة، والقدس الملتهبة، والداخل المحتل عام 48، وأبناء شعبنا في الخارج في المخيمات الصامدة في دول الطوق وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، إن تضحيات شعبكم في غزة العزة، غزة البطولة والثبات والصمود تناديكم وتطالبكم بهبة طوفان نصرة لأهلها والتحاما معها في مواجهة هذا العدوان الغاصب والاعتداء الآثم والجرائم التي ترتكب في حق الشعب الأعزل.

أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إن شعبكم في فلسطين ينتظر منكم اليوم الوقوف معه فلا تبخلوا عليه، كما لم تبخل فلسطين عليكم بأن تكون رأس حربتكم والسد المنيع في وجه المشاريع العالمية لتفتيت الأمة، وجميعكم ترون وتسمعون كيف أن حلفاء هذا المحتل وصانعيه يحشدون أنفسهم وعتادهم وعدتهم للقضاء على أمل هذه الأمة فانتفضوا بطوفان هادر يسمع المحتل وحلفاءه صوت الأمة وأحرارها نصرة لفلسطين.

أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج وأبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إننا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ندعوكم للنفير العام يوم غد الجمعة وتنظيم الوقفات والمظاهرات والاعتصامات حيثما أمكن، فتضحيات شعبنا الفلسطيني تستحق منا هذه الهبة لنري العالم أجمع أننا أمة حية لن تستسلم ولن تقبل المساس بمقدساتها ولا الرضوخ للاحتلال ومشاريعه.