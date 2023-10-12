فيديوغرافيك لأنواع الاسلحة القذرة والبشعة التي يستخدمها الاحتلال بغزة

آلاف الاطنان من المتفجرات يستهدف الاحتلال بها غزة عبر طائراته الحربية من طراز اف 16 واف 15، خلال حروب مدمرة، ولا تتوقف القوة التدميرية الهائلة من المتفجرات وقتل المدنيين، بل يتخطى ذلك استخدام اسلحة محرمة دولياً كالفسفور الابيض الذي يسبب بحروق وتليف بالرئة والحلق وتمتد اثاره لنشر اوبئة وامراض سرطانية، والهدف هو قتل اكبر قدر ممكن من السكان، عندما استخدمه خلال حرب 2008 تحديداً في منطقة جباليا شمالي غزة حيث استهدف مركزاً لايواء اللاجئين.

كما لف مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي استخدم الرصاص المتفجر خلال فض المتظاهرين السلميين خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، تسببت بأكبر قدر من الاعاقات لدى المتظاهرين.

ووفق تقارير دولية طبية فان العديد من الحالات التي وصلت مستشفيات القطاع تؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي استخدام لاسلحة من نوع دايم وهي ذخائر محرمة دولياً تؤدي الى قتل ضحاياها عبر بتر اطرافهم بشكل بشع، مما يشبه عمل المنشار الآلي، اما من تقدر لهم النجاة فيعيشيون معرضين للسرطان بسبب احتوائها على المادة المسرطنة.



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