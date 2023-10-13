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في الضفة الغربية..

شاهد.. 'بن غفير ' يوزع السلاح والذخيرة على المستوطنين

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أشرف وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير على توزيع السلاح والذخيرة على المستوطنين في الضفة الغربية.

العالم - الاحتلال

وكان وزير الأمن الاسرائيلي المتطرف بن غفير قد أمر مكتبه الثلاثاء الماضي، بشراء أكثر من 10000 قطعة سلاح ناري مع الذخائر في المرحلة الأولى لتوزيعها على الطبقات الاحتياطية من المستوطنين على الفور مع التركيز على التوزيع في المستوطنات المحتلة.

وكانت وزارة الأمن الاسرائيلية قد اشترت 4000 بندقية من مصنع إسرائيلي لتوزيعها على الصهاينة المقاتلين من المستوطنين (الاحتياط مع التركيز على التجمعات الاستيطانية المحتلة كما سيتم توزيع سترات وخوذ على المتطوعين.

وقال بن غفير: "سنغير العالم حتى تكون المستوطنات محمية، لقد قمت بوضع تسليح مكثف لصفوف التأهب المدنية من أجل الرد على من يستهدف المستوطنات والمدن".

نشاهد معا..

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في الضفة الغربية.. شاهد.. 'بن غفير ' يوزع السلاح والذخيرة على المستوطنين

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