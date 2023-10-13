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اليمن.. صعدة تنتفض تعزيزا لصمود غزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

خرجت، صباح اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة إسنادا للمقاومة الفلسطينية، وتعزيزا لصمود غزة في وجه العدوان الصهيوني الوحشي، استجابة لدعوة حماس.

العالم - اليمن

وكما أفاد موقع المسيرة نت حمل المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، مرددين هتافات الغضب تجاه العدوان الصهيوني على غزة وارتكابه للمجازر بحق الفلسطينيين، والمؤكدة مساندتهم وتأييدهم للمقاومة في الغزة، والاستعداد للجهاد في فلسطين.

وردد المتظاهرون هتافات منها (في أتم الاستعداد.. نحن لكم إسناد)،(أمريكا أم العدوان)، (أمريكا هي الشيطان)، (ارحل ارحل يا محتل.. طوفان الأقصى أقبل)، (من صعدة إلى غزة.. أهل الوفاء والعزة)،(من يسكت على الإجرام.. لا يحمل الإسلام)، (قضيتنا فلسطين)، (للأمام إلى الأمام.. يا كتائب الأقصام)،(اليمن كله يدعم.. طوفان الأقصى)،(لبيك يا أقصى).

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