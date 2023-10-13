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شاهد بعدسة العالم.. ماذا فعلت صواريخ المقاومة بمستوطنة سديروت

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

جال مراسل العالم في مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة التي قصفتها صواريخ المقاومة الفلسطينية، ووصول رجال المقاومة بعدد كبير اليها.

واوضح مراسلنا ان اضراراً كبيرة لحقت بسديروت نتيجة سقوط عدد كبير من صواريخ وقذائف المقاومة، اضافة الى وقوع اصابات بصفوف المستوطنين عندما كانوا يتواجدون فيها قبل هروبهم من هذه المنطقة.

واكد ان قوات المقاومة الفلسطينية سيطرت عليها منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى، واستطاع جيش الاحتلال استرجاعها بصعوبة بالغة وذلك بعد ايام خلال اشتباكات عنيفة دارت مع رجال المقاومة الفلسطينية.

ولفت الى انه مازالت صواريخ المقاومة تسقط بشكل مكثف جداً على منطقة سديروت رداً على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وقال ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتبر المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ودفع المزيد من الدبابات والآليات المدرعة باتجاه غلاف عزة، وسط استدعاء 300 الف جندي اسرائيلي من الاحتياط في محاولة للسيطرة على الغلاف الذي يشهد اشتباكات كبيرة، بمعنى ان الاحتلال لم يتمكن من السيطرة الكاملة على غلاف غزة.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..

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