العلاقات الإعلامية في حزب الله: مُتضامنون مع كلّ الإعلاميين في غزة

العالم - لبنان
وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:
تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عددٍ من المراكز الإعلامية والصحفية في غزة ومن بينها مكتبَي قناة العالم و"برس تي في"، وتستنكر بشدة القتل المتعمّد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والانساني في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
إن كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميين من متابعة مهامهم ولن تثنيهم عن مواصلة بثّ الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء.
إننا نعلن تضامننا مع الأخوة في قناتَي العالم و"برس تي في" ومع كل الزملاء الإعلاميين الشرفاء الذين يؤدون دورهم في أصعب الظروف وأقساها، ونتقدّم منهم بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبطال، ونسأل الله الشفاء للجرحى والسلامة لكل الإعلاميين الأوفياء.
العلاقات الإعلامية في حزب الله