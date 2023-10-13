الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العلاقات الإعلامية في حزب الله: مُتضامنون مع كلّ الإعلاميين في غزة

العلاقات الإعلامية في حزب الله: مُتضامنون مع كلّ الإعلاميين في غزة
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

ادانت العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عددٍ ‏من المراكز الإعلامية والصحفية في غزة ومن بينها مكتبَي قناة العالم و"برس تي ‏في".

العالم - لبنان

وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏

تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عددٍ ‏من المراكز الإعلامية والصحفية في غزة ومن بينها مكتبَي قناة العالم و"برس تي ‏في"، وتستنكر بشدة القتل المتعمّد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والانساني ‏في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.‏

إن كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميين من متابعة مهامهم ‏ولن تثنيهم عن مواصلة بثّ الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر ‏التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء.‏

إننا نعلن تضامننا مع الأخوة في قناتَي العالم و"برس تي في" ومع كل الزملاء ‏الإعلاميين الشرفاء الذين يؤدون دورهم في أصعب الظروف وأقساها، ونتقدّم منهم ‏بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبطال، ونسأل الله الشفاء للجرحى والسلامة ‏لكل الإعلاميين الأوفياء. ‏

العلاقات الإعلامية في حزب الله

روابط ذات صلة

شاهد ما تبقى لمكتب العالم بعد صواريخ الموت التي طالته بغزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعما للمقاومة وغزة.. بالفيديو.. آلاف الأردنيين يتوجهون  للحدود مع فلسطين

امير عبداللهيان: جميع الاحتمالات واردة في حال عدم توقف جرائم كيان الاحتلال

بالصور.. تظاهرة لنصرة فلسطين في الاعظمية ببغداد بالتزامن مع ساحة التحرير

بالفيديو.. صواريخ المقاومة تنطلق من غزة لتصل عسقلان

اللواءسلامي: "طوفان الأقصى" أكبر هزيمة للكيان الصهيوني الزائف منذ نشأته

بالفيديو.. مراسل العالم: العراقيون يستعدون للإنخراط في صفوف المقاومة الفلسطينية