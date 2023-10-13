العراقيون يستعدون للإنخراط في صفوف المقاومة الفلسطينية

العام – خاص بالعالم

وأضاف أن الشعب العراقي ومنذ انطلاق عملية طوفان الاقصى عبر عن دعمه ونصرته وتضامنه مع الشعب الفلسطيني مؤكدا أن المسيرة شهدت مشاركة كل فئات الشعب العراقي الذي رفع الاعلام العراقية والفلسطينية وهتف بشعارات مؤيدة لعملية طوفان الاقصى.

الزميل نويد بهروز أكد أن المشاركين عبروا عن استعدادهم للمشاركة في القتال ال جانب المقاومين الفلسطينيين ضد الجيش الاسرائيلي. مشيرا الى أن الموقف العراقي تجاه دعم القضية الفلسطينية واضح وموحد حكومة ومرجعية وشعبا. كما أكد أن المسيرة شهدت احراق العلمين الأميركي والاسرائيلي تعبيرا عن غضب المشاركين للدعم الأميركي اللامحدود للكيان الإسرائيلي والصمت الغربي تجاه ما تشهده غزة من انتهاكات صهيونية.

وبشأن موقف الحكومة العراقية قال الزميل نويد بهروز أن الحكومة منذ البداية كان موقفها واضح عبر تأكيد دعمها لعملية طوفان الاقصى وادانتها الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.