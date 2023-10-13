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بالصور.. تظاهرة لنصرة فلسطين في الاعظمية ببغداد بالتزامن مع ساحة التحرير

بالصور.. تظاهرة لنصرة فلسطين في الاعظمية ببغداد بالتزامن مع ساحة التحرير
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

توافد العشرات من أبناء مدينة الاعظمية، اليوم الجمعة، الى جامع اب حنيفة النعمان، لأداء صلاة موحدة نصرة للشعب الفلسطيني.

العالم - العراق

وتوافد "العشرات من أبناء مدينة الاعظمية، الى جامع اب حنيفة النعمان، لأداء صلاة موحدة نصرة للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، دعا المجمع الفقهي العراقي، الى صلاة موحدة في بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني.

وذكر المجمع في بيان حمل عنوان (جمعة طوفان الأقصى)، "تضامناً مع الشعب الفلسطيني المجاهد يدعوكم المجمع الفقهي العراقي للحضور والمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة في جامع الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بتاريخ 13 تشرين الاول 2023 مع وقفة تضامنية ومسيرة بعد الصلاة لمساندة الشعب الفلسطيني في قضاياه المصيرية".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، الاثنين، الى تظاهرات مليونية موحدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد نصرة ل‍‍فلسطين.

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