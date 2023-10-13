استئذاب الاحتلال على الدم الفلسطيني مسّ الضمير العالمي

فمن جميع أنحاء العالم أتت الريح بالصوت المناوئ لجرائم المحتل الإسرائيلي، هذه فرنسا هكذا يعبرون عن تضامنهم مع طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية ما جعل شرطة ماكرون تنزل عليهم بالضرب تصديا للتظاهرة.

وفي بلجيكا خرج الآلاف مؤازرين للقضية الفلسطينية وأهداف المقاومة الفلسطينية.

هذه سويسرا يقرأ المتظاهرون ما دبجته المقاومة الفلسطينية ويخرجون نصرة لها.

أما تشيلي، فقدت شهدت هي الأخرى تظاهرات منددة بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.



وهنا عم كلومبيا الرفض القاطع لما يقوم به المحتل الإسرائيلي في غزة.

وفي فنزويلا خرج المناصرون للقضية الفلسطينية يعبرون عن رفضهم لجرائم الاحتلال.

هنا تركيا أعرب المتظاهرون عن تضامنهم الخالد للقضية الفلسطينية.

والأصوات المنددة بالمحتل أيضا تسمع من سوريا ومن الأردن ومن الخليل.

وهذه بغداد التي تحتضن تأريخا من الحب للأقصى.

هكذا يفتش المتظاهرون عن ابتسامة في وجه العروبة التي باتت كأرملة تسأل الأفراح في كتب التاريخ.

