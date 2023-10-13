الأمن الأردني يطلق قنابل الغاز تجاه الجموع المتوجهة نحو الحدود مع فلسطين

العالم - الأردن

وأعلنت السلطات الأردنية، في وقت سابق اليوم، إقامة نقاط تفتيش وإغلاق للطرق المؤدية إلى منطقة الأغوار الوسطى والبحر الميت، عقب دعوات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوجه بكثافة نحو الحدود مع دولة الاحتلال دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة "إسرائيلية".

وجاء هذا الإجراء بعد قرار وزارة الداخلية الاردنية، أمس الخميس، بمنع أي تجمعات أو تجمهر قرب الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين اليوم إلى الالتزام بالأماكن التي خُصصت للوقفات والتجمعات الاحتجاجية.

يُشار إلى أن منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة تُعتبر مناطق محظورة للتجمهر، وتقوم القوات المسلحة الأردنية بحمايتها وضبط الأمن فيها.

الآلاف يتظاهرون في عمّان

إلى ذلك، تجمّع الآلاف في وسط العاصمة الأردنية عمّان، استعداداً للتظاهر عقب صلاة الجمعة تضامناً مع قطاع غزة ودعماً لـ"المقاومة" الفلسطينية.

وتوافد أكثر من 10 آلاف شخص إلى وسط عمّان بالقرب من المسجد الحسيني الكبير، بناءً على دعوات من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ومجموعات يسارية، وأخرى شبابية للتظاهر، وسط حضور أمني كثيف.

وأقدمت الأجهزة الأمنية الأردنية، صباح اليوم، على إغلاق نقاط الوصول إلى ساحة رأس العين، وسط عمّان، ومنعت الوصول إليها حتى للمارة.