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ممثل الصدر في ساحة التحرير یدعو لتحضير قافلة مساعدات لغزة

ممثل الصدر في ساحة التحرير یدعو لتحضير قافلة مساعدات لغزة
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا خطيب صلاة الجمعة الموحدة في ساحة التحرير ببغداد مهند الموسوي، والممثل عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى غلق السفارات الإسرائيلية في الدول الإسلامية، فيما دعا لتحضير قافلة مساعدات لغزة بالتنسيق مع سوريا ومصر.

العالم - العراق

وحسب السومرية نيوز قال الموسوي في كلمة منقولة عن الصدر، إن "القدس لنا ليس مجرد شعار، وإسرائيل كيان غاصب لأرضنا وقدسنا".

وأضاف، أننا "ملزمين بتجهيز قافلة مساعدات لفلسطين بعد التنسيق مع مصر أو سوريا"، مخاطبا کیان الاحتلال "زحفكم نحو الشرق الأوسط سيسبب لكم ما لا تتوقعون".

وتابع ممثل الصدر، أن "الكيان الصهيوني إرهابي بكل ما للكلمة من معنى وهو عازم على إرهاب المؤمنين في غزة".

وأشار الى أن "كل الشعوب الإسلامية مستعدة للتضحية في سبيل فلسطين"، لافتا إلى أن "التظاهرة المليونية اليوم هي مساندة للحق الفلسطيني المغصوب".

وأكد رفضه "القاطع للهجمات الوحشية لإسرائيل وامريكا في غزة"، داعيا إلى "غلق السفارات الإسرائيلية بالدول الإسلامية وإيصال الماء لغزة".

ووصف ممثل الصدر الرئيس الاميركي جو بايدن بـ"العجوز الخرف" مخاطبا اياه بالقول: "اسرائيل كيان ارهابي وعنصري ويعمل على ارهاب المدنيين، ما هي حجتكم لدعم الكيان الصهيوني؟".

ودعا زعيم التيار الصدري نقلا عن خطيب الجمعة، "المتظاهرين لتجهيز (قافلة الطوفان) لايصالها الى غزة بعد التنسيق مع مصر اوسوريا".

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