بالفيديو.. تظاهرات شعبية حاشدة في مختلف مناطق لبنان

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واضاف الزميل علي مولائي، ان أئمة المساجد في مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة جنوبي لبنان أدانوا في خطب الجمعة بأشد العبارات الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق اطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة في حرب إبادة للشعب الفلسطيني في ظل تخاذل عربي وصمت دولي حيال ما يقوم به العدو الصهيوني منذ سبعة أيام.

وناشد أدان أئمة المساجد، الشعوب العربية الانتفاضة بوجه قادتهم الذين ينفذون أوامر أميركا لحماية الكيان الصهيوني والهيئات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة بحق الفلسطينيين.

كما وجه ائمة المساجد التحية إلى أبطال المقاومة الاسلامية الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في توجيه ضربة موجعة إلى العدو الصهيوني صباح السابع من تشرين الأول الماضي، مشددين على خيار المقاومة لحماية المسجد الأقصى وتحرير القدس وفلسطين بعدما عجزت الأمم المتحدة على مدى سبعة عقود من الزمن عن إعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.

في غضون ذلك الجيش اللبناني ينتشر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة كما وضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا منعاً لدخول اي اجنبي الى المنطقة ، بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم على الحدود وتجنّباً لأيّ إشكال.

و في المقابل العدو الصهيوني ثبّت أسلاكًا شائكة على بوابة السياج التقني خلف الجدار الاسمنتي المقابل لمثلث راميا مروحين في جنوب لبنان، فيما يطلق جنوده النار في الهواء بين الحين والآخر.