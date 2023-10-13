مذيعة عربية تروي معاناتها مع قصف غزة

العالم-فلسطين المحتلة

وتحدثت عزة زعرور في ستوري لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام عن ما يعاني منه أهل غزة وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مطالبة الجميع بالدعاء لهم، مشيرة أن الوضع لا يمكن لأحد تخيله.

وقالت عزة زعرور: "بنص الليل اضطرينا نطلع أنا وابني علشان نلحق الحدود لأنه إحنا كفلسطينيين محرومين من أبسط الحقوق مسموح لنا السفر فقط من خلال معبر واحد وهذا المعبر كان مغلقاً بالأيام السابقة".

وأضافت: "اليوم فقط رح يفوت 1000 شخص، فكان لازم نقطع مشوا في مخاطرة وتزامن، على دخول الجيش للمدينة اللي أنا فيها، فيعني ساعات مش بس حرق الأعصاب والتوتر طبعًا غير كل الحواجز اللي بنضطر نمرق عنها".

وأشارت إلى ما يعاني منه أهل غزة من الانقطاع التام للكهرباء والماء والحصار لمنع دخول الغذاء، قائلة: "حاليًا أنا تعبانة جسديًا ونفسيًا، لكن كل هذا لا يُقارن باللي عم يعيشوه الناس في غزة، انقطاع كامل للكهرباء والماء والغذاء وقصف وشهداء في كل مكان وتدمير بنية تحتية قلبي معكم أحبتي".