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اميرعبداللهيان وبري يبحثان سبل وقف جرائم الاحتلال في غزة

اميرعبداللهيان وبري يبحثان سبل وقف جرائم الاحتلال في غزة
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، اليوم الجمعة في بيروت، رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري".

العالم- ايران

وفي وقت سابق من اليوم، اجرى وزير خارجية ايران الذي يزور لبنان محطته الثانية من زيارته الاقليمية الحالية، التقى كلا من رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير خارجية هذا البلد، كما اجرى مباحثات مع الامين العام لحزب الله "السيد حسن نصر الله".

واستعرض امير عبداللهيان في هذه اللقاءات، اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والسبل الكفيلة بوقف الجرائم الصهيونية بحق الشعب المظلوم في غزة.

وكان وزير الخارجية الايراني، قد بدا امس الخميس زيارة اقليمية، الى العراق حيث التقى كبار المسؤولين في هذا البلد، ومنه توجه الى بيروت ثاني محطة من هذه الزيارة.

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