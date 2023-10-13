ايران تدين الهجوم الارهابي على مسجد بافغانستان

العالم- ايران

وندد كنعاني بشدة عبر بيانه الصاد اليوم الجمعة، الحادث الارهابي الذي استهدف مسجد الامام المنتظر (عج) في مدينة بل خمري الافغانية وادى الى استشهاد واصابة عدد كثير من المصلين.

وعزى متحدث الخارجية، عبر بيانه، عائلات هذا الحادث المرير؛ سائلا الباري عز وجل ان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

واعتبر كنعاني، ان استهداف المصلين والمؤمنين في المساجد، من ابشع الجرائم الارهابية ودليلا على ان الجهات التي تقف وراءه بعيدة كل البعد عن التعاليم السمحاء والحقة للدين الاسلامي المبين.

وذكرت مصادر محلية، أن 30 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 50 آخرون إثر انفجار وقع بين صفوف المصلين اثناء صلاة الجمعة (اليوم) في مسجد الامام المنتظر (عج) بمدينة بل خمري عاصمة ولاية بغلان.

وعزت بعض المصادر، اسباب هذا الانفجار الى هجوم انتحاري، فيما يقول آخرون أن الحادث نجم عن انفجار قنبلة مزروعة.