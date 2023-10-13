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حماس تشيد بإفشال مواطني غزة مخططات الاحتلال لتهجيرهم

حماس تشيد بإفشال مواطني غزة مخططات الاحتلال لتهجيرهم
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أشادت حركة حماس بالشعب الفلسطيني المرابط في غزة الذي يفشل مخططات الاحتلال لتهجيرهم وسيفشل أهداف عدوانه بالتلاحم مع المقاومة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت حماس في بيان لها: بكل معاني الفخر والاعتزاز، بالردّ الحاسم لجماهير شعبنا الصَّامد المقاوم في قطاع غزة العزة، برفضهم الاستجابة لدعوات قادة الاحتلال الصهيوني الفاشي بالخروج من منازلهم إلى جنوب القطاع، وتمسكهم بالبقاء والتشبث بالأرض رغم أنف الاحتلال.

وأضافت: أثبت أهلنا في قطاع غزة، برجالهم وحرائرهم، وشبابهم وفتيانهم، أنهم الحاضنة القوّية لمقاومتنا الباسلة في معركة طوفان الأقصى، وأنهم سيواصلون بكل صبر وثبات وصمود في مواجهة مخططات الاحتلال وحربه المفتوحة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وكان الاحتلال نشر إشاعات تدعو لتهجير شعبنا من شمال القطاع إلى جنوبه، وسعى لذلك عبر قصف مكثف للتجمعات والأحياء السكنية إلاّ أنه جوبه بإصرار وتمسك المواطنين بالبقاء في منازلهم مهما كانت التكلفة.

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