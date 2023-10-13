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روسيا تبني محطة نووية في بوركينا فاسو

روسيا تبني محطة نووية في بوركينا فاسو
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة بوركينا فاسو الجمعة أنها وقعت اتفاقاً مع روسيا لبناء محطة نووية لتغطية احتياجات السكان من الطاقة، في بلد لا تصل الكهرباء فيه لسوى ربع السكان.

العالم _ أوروبا

وقالت الحكومة في بيان إن "حكومة بوركينا فاسو وقعت مع روسا مذكرة تفاهم لبناء محطة نووية".

وأضافت أن "بناء محطة نووية في بوركينا فاسو يهدف إلى تغطية احتياجات السكان من الطاقة".

ووُقع هذا الاتفاق بمناسبة أسبوع الطاقة الروسي الذي أقيم في موسكو وشارك فيه وزير الطاقة البوركيني سيمون بيير بوسيم.

وأكدت حكومة بوركينا فاسو في البيان أنّ الوثيقة "تجسّد رغبة الرئيس إبراهيم تراوري التي أعرب عنها في يوليو الماضي خلال القمة الروسية الإفريقية، في حديث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

وفي نهاية عام 2020، كان 22,5 بالمئة فقط من سكان بوركينا فاسو، وفقًا لأرقام بنك التنمية الإفريقي، يحصلون على الكهرباء.

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