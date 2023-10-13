المقداد يحمل 'إسرائيل' مسؤولية الأزمات التي تجري في المنطقة

العالم _سوریا

وحمّل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني "إسرائيل" مسؤولية الأزمات التي تجري في المنطقة عبر حرمان فلسطين من حقوقها.

وتابع المقداد قائلاً: عندما يثور الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه التاريخية ترسل الولايات المتحدة والدول الأوروبية أساطيلها من أجل دعم "إسرائيل".

وأشاروزير الخارجية السوري إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمنع الغذاء عن الشعب الفلسطيني، موضحا بان الولايات المتحدة ترتكب المجازر من خلال تقديم أسلحة الدمار الشامل إلى "إسرائيل".

وأضاف فيصل المقداد ما سيشهد القانون الدولي الإنساني هو أنّ أكبر إهانة له كانت خلال الأسبوع الماضي من خلال ممارسات الوحشية لإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

واردف وزير الخارجية السوري قائلاً : ان "إسرائيل" تسعى إلى توسيع دائرة عدوانها لتشمل دولاً في المنطقة ونحمّلها مسؤولية ذلك، واكد على ان دمشق تتفق مع إيران على أنّ ما تمارسه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني جرائم ضد الإنسانية.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تشاورت مع المقداد بشأن التطورات الراهنة في فلسطين والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.