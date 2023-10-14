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امريكا: لم يكن لدينا معلومات لتحذير تل أبيب من عملية حماس

امريكا: لم يكن لدينا معلومات لتحذير تل أبيب من عملية حماس
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

لم تكن أجهزة الاستخبارات الأمريكية على علم مسبق بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تخطط لشن هجوم ضخم منسق ضد كيان الاحتلال يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على الرغم من ورود معلومات تشير إلى إمكانية اندلاع أعمال عنف، حسبا قال مسؤول أمريكي لموقع “ماكلاتشي” الإخباري.

العالم-الاميركيتان

وأشارت تقييمات وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي اي ايه” في الأسبوع السابق لهجوم حماس فقط إلى أن حماس ربما تستعد لهجوم صاروخي متجدد من قاعدتهم في قطاع غزة على "إسرائيل"، وهو تصعيد إلا أنه عمل مألوف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد مسؤول إسرائيلي لماكلاتشي وجود تقارير استخباراتية، تناولتها لأول مرة صحيفة نيويورك تايمز. وشدد مسؤول بارز آخر بالإدارة للموقع على أنه لم تكن هناك معلومات محددة في التقارير الاستخباراتية تشير إلى هجوم وشيك على إسرائيل.

ورفضت وكالة الاستخبارات الأمريكية التعليق على هذا التقرير.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته لإسرائيل يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لم يكن لديها معلومات كافية لتحذير إسرائيل من هجوم وشيك.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي في إسرائيل بجانب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت: “كل ما يمكنني قوله هو أننا لو كنا قد علمنا أو نعلم بهجوم وشيك ضد أحد الحلفاء، لكنا سنبلغ ذلك الحليف بوضوح”.

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