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مراسلة "سي إن إن"تعتذر للفلسطينيين بسبب دفاعها عن مزاعم الاحتلال

مراسلة
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعتذرت مراسلة شبكة "سي إن إن" (CNN) سارة سيدنر، عن دفاعها الاعمى على الهواء مباشرة، عن مزاعم الاحتلال بشأن مقتل أطفال في بداية عملية طوفان الأقصى.

العالم-فلسطين

وقالت سارة سيدنر في تدوينة على منصة "إكس"، الجمعة: "قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تأكد من قيام حماس بقطع رؤوس الأطفال والرضع بينما كنا على الهواء مباشرة". وأضافت: "وتقول الحكومة الإسرائيلية اليوم إنها لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس الأطفال. كان يجب أن أكون أكثر حذراً في كلامي. أعتذر".

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت مزاعم إسرائيلية وغربية فارغة عن قيام عناصر من "كتائب القسام" الذراع العسكرية لـ"حماس"، بـ"قطع رؤوس العديد من الأطفال الإسرائيليين" خلال الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

فيما نفت حركة "حماس" ادعاءا وسائل إعلام غربية تتهمها بـ"قتل أطفال وقطع رؤوسهم" . وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "نؤكّد بشكلٍ قاطعٍ كذب الادعاءات الملفقة التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام الغربية والتي تتبنى بشكلٍ غير مهنيٍّ الرواية الصهيونية المليئة بالأكاذيب والافتراءات على شعبنا الفلسطيني ومقاومته، والتي كان آخرها الادعاء بقتل أطفال وقطع رؤوسهم واستهداف مدنيين".

واعتبرت الحركة أن "التبني والانحياز للرواية الصهيونية دون تحقّق، ما هو إلا سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال ومجازره التي يرتكبها ليل نهار في غزة والتي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية باستهدافه المدنيين وقطع الكهرباء والماء والمواد الغذائية والطبية عنهم".

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