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عبداللهيان: المقاومة بوضع ممتاز ومستعدة للرد على جرائم الاحتلال

عبداللهيان: المقاومة بوضع ممتاز ومستعدة للرد على جرائم الاحتلال
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: ان المقاومة هي في وضع ممتاز وهي مستعدة للرد على الأعمال الإجرامية الصهيونية، قائلا: في حال توسيع نطاق الحرب فإن المقاومة هي التي ستقرر ما ستفعله.

العالم - ايران

يتبع ..

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