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جمعة النفير العام بينت التماسك الشعبي مع القضية الفلسطينية + فيديو

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) 2023.10.12 – أكد الباحث السياسي العراقي محمد الياسري أن جمعة النفير العام قد بينت بشكل حقيقي وواضح التماسك الشعبي مع القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الشعوب العربية والإسلامية حددت بوصلتها وحراكها باتجاه المقاومة الفلسطينية ودعمها وإسنادها بكل قوة.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار الياسري إلى أن جمعة النفير العام قد بينت بشكل حقيقي وواضح التماسك الشعبي مع القضية الفلسطينية والحكومات المؤيدة للقضية الفلسطينية والمقاومة.

وأضاف أنها: بنفس الوقت كشفت عن البون الشاسع ما بين الشعوب والأنظمة المطبعة التي هي أخطر على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الشعوب العربية والإسلامية حددت بوصلتها وحراكها باتجاه المقاومة الفلسطينية ودعمها وإسنادها بكل قوة، واعتبرت أن ما قامت به خصوصا في طوفان الأقصى بأنه يمثل توجهها الواضح.. وهذا أكبر مكسب للمقاومة الفلسطينية لم يحصل منذ العام 48.

ونوه أن الشعوب العربية والإسلامية تقف اليوم بشكل واضح خلف المقاومة وتريد فتح الحدود لدعم هذه المقاومة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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