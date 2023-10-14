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"التعاون الإسلامي" تعلن عقد اجتماع وزاري عاجل بشأن العدوان على غزة

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، عقد اجتماع وزاري عاجل للجنة التنفيذية لمناقشة تداعيات الحرب في غزة.

العالم-السعودية

وذكرت المنظمة على موقعها الرسمي، أنه "بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ستعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة".

وأشارت الى أن "الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي سيعقد الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الاول 2023 في مقر الأمانة العامة في جدة".

ومن المتوقع أن يشارك العراق في الاجتماع الطارئ بجدة، كونه عضوا في منظمة التعاون الاسلامي.

وفي وقت سابق، دعا وزيرا خارجية إيران والعراق إلى تحرك منسق وفعال من قبل الدول الإسلامية لمساعدة فلسطين ووقف الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني، كما دعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لدراسة التطورات في فلسطين.

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