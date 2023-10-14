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قائد الثورة: الشيخ الزكزاكي وزوجته مصداق بارز للمجاهد في سبيل الله

قائد الثورة: الشيخ الزكزاكي وزوجته مصداق بارز للمجاهد في سبيل الله
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، لدى استقباله اليوم السبت زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي وزوجته، قال : أنتم مصداق بارز للمجاهد الحقيقي في سبيل الله ونتمنى أن تستمروا في جهادكم.

العالم - ايران

وفي جانب اخر من هذا اللقاء اشار قائد الثورة الاسلامية الى ان الحالات التي شهدتها فلسطين خلال الأيام الأخيرة، وخاصة عمليات القصف واستشهاد النساء والأطفال والرجال، تحز في نفس الإنسان، لكن جزءا آخر من هذه الحالات يظهر قوة الإسلام المذهلة في فلسطين. وبفضل الله، ستؤدي هذه الحركة التي بدأت في فلسطين إلى النصر الكامل للفلسطينيين.

وتابع قائلا : ان الحركة الإسلامية اليوم تتوسع في أنحاء مختلفة من العالم مثل أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وبتوفيق الله سيستمر نجاح هذه الحركة بقوة أكبر.

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قائد الثورة: الشيخ الزكزاكي وزوجته مصداق بارز للمجاهد في سبيل الله

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