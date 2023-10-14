مواقع التواصل تضج بمقاطع فيديو من مجزرة الاحتلال بحق فلسطينيين

العالم-فلسطين

وأسفر استهداف القافلة عن استشهاد نحو 70 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة 200 آخرين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق استهداف الجيش الإسرائيلي للقافلة، واستشهاد وجرح العشرات.

وأظهرت عدة مقاطع جثث الشهداء ملقاة في شارع صلاح الدين في غزة حيث استهدفت القافلة.

ويأتي ذلك في أعقاب إخطار الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة سكان غزة بالمغادرة إلى جنوب القطاع.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم إخطارا جديدا طالب فيه سكان المدينة بالمغادرة والتوجه نحو جنوب وادي غزة خلال 24 ساعة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات قوات الاحتلل الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، شنت قوات الإحتلال اعتداءت مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الاعتدءات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

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