أميرعبداللهيان للعالم: سيتم توثيق جرائم الحرب في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ورداً على سؤال لقناة العالم الإخبارية حول تقديم شكوى إلى المجتمع الدولي حول جرائم الحرب التي يرتكبها الكیان الصهيوني قال حسين أميرعبداللهيان: إقترحنا عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول الإسلامية بأسرع وقت ممكن كما أعلنا عن استعداد طهران لاستضافة هذا الاجتماع وأعلنت ذلك للأمين العام لمنظمة OIC (منظمة التعاون الإسلامي).

وبين أن إحدى الإجراءات التي كان من المقرر أن يتخذها الأمين العام لـOIC هو تحديد ممثل ومندوب خاص للمنظمة من أجل متابعة القضايا المتعلقة بفلسطين، وأن يقوم بجمع الوثائق والمستندات المتعلقة بجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني وإرسالها إلى الأمانة العامة لمنظمة OIC من أجل طرحها في المحاكم الدولية والوطنية للدول المختلفة.

ولفت إلى أنه وخلال السبعة عقود الماضية وعبر فلسطين وعبر مراكز حقوق الإنسان والمراكز القانونية فقد تم تقديم هذه الوثائق والمستندات وتقديم الشكاوى الدولية مرارا وتكرارا.. لكن بسبب التعامل غير العادل لهذه المنظمات فقد واجه الفلسطينيون المشاكل والتحديات.

وأضاف أميرعبداللهيان: أنا خلال الاتصال الهاتفي الأخير الذي أجريته مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فقد وجهت انتباهه لهذا الموضوع بأنه يجب المتابعة القانونية لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويجب أن يكون ذلك أحد الواجبات الرئيسية للمجتمع الدولي لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية أنه ورغم استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة لكن قادة المقاومة وقواتها لديها إمكانيات عالية ويتمتعون بالروح العالية أيضا، مشددا على أن المقاومة قد وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في باقي الجبهات، وخلص إلى القول إن: الإعلان عن ساعة الصفر إزاء أي اجراء في حال استمرار الجرائم فهو أيضا بيد المقاومة.

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