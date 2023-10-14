السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

برنامج المغاربية..

تضامن شعبي واسع في دول المغرب العربي مع المقاومة الفلسطينية

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

يتطرق برنامج "المغاربية" الى التضامن الشعبي الواسع في دول المغرب العربي مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتصديه الباسل لاعتداءات كيان الاحتلال الاسرائيلي عقب عملية "طوفان الاقصى".

وابرز ما يتطرق اليه البرنامج..

- فعاليات تضامنية في مختلف المدن التونسية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته

- مطالبات واسعة في المغرب بااسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بعدما حققته معركة طوفان الاقصى

- تضامن رسمي وشعبي واسع في الجزائر مع الفلسطينيين وتنديد بجرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة

- اجماع شعبي وسياسي في ليبيا على مساندة الشعب الفلسطيني واستنكار انتهاكات الكيان الصهيوني


- الشعب الموريتاني يهب تأييداً للشعب الفلسطيني ومهرجان جماهيري لكافة الاحزاب السياسية

تابعوا تقارير مراسلي قناة العالم الاخبارية حول هذه المواضيع...

روابط ذات صلة

بالفيديو.. كتائب القسام تدمر 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق یعلن موقفه من العقاب الجماعي للمدنيين في غزة

برنامج المغاربية.. تضامن شعبي واسع في دول المغرب العربي مع المقاومة الفلسطينية

كيف وصف الرئيس الروسي الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة؟

فيديوغرافيك باختصار.. الكيان المبني على الارهاب والمجازر

ما هو موقف قطر من التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة؟

أمير عبداللهيان يتوجه إلى قطر