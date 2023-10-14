تضامن شعبي واسع في دول المغرب العربي مع المقاومة الفلسطينية

وابرز ما يتطرق اليه البرنامج..

- فعاليات تضامنية في مختلف المدن التونسية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته

- مطالبات واسعة في المغرب بااسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بعدما حققته معركة طوفان الاقصى

- تضامن رسمي وشعبي واسع في الجزائر مع الفلسطينيين وتنديد بجرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة

- اجماع شعبي وسياسي في ليبيا على مساندة الشعب الفلسطيني واستنكار انتهاكات الكيان الصهيوني



- الشعب الموريتاني يهب تأييداً للشعب الفلسطيني ومهرجان جماهيري لكافة الاحزاب السياسية

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