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طهران تدين الإجراءات الصهيونية الدعائية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين

طهران تدين الإجراءات الصهيونية الدعائية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، بشدة مختلف الإجراءات العسكرية والدعائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وبعض داعميه، والتي يتم تنفيذها بهدف التمهيد للتهجير القسري للشعب الفلسطيني المظلوم من قطاع غزة.

العالم - ايران

وادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة مختلف الإجراءات العسكرية والدعائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وبعض داعميه، والتي يتم تنفيذها بهدف التمهيد للتهجير القسري للشعب الفلسطيني المظلوم من قطاع غزة.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه المحاولة، تهدف إلى تشديد الحصار وقطع المياه والكهرباء ومنع إيصال الغذاء والدواء إلى غزة، وهي مثال واضح على جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة للقوانين والأنظمة الدولية.

وطالب كنعاني المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة وفعالة فوراً لوقف الجرائم الجنونية التي يرتكبها الكيان العنصري الصهيوني.

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