تبجح الاحتلال بارتكابه ابادة جماعية.. والذريعة استهداف مقاومة غزة

يقول الاحتلال ويتبجح بانه يستهدف مقدرات المقاومة، لكن المشهد يثبت بأن المستهدف بنايات سكنية ومجازر مروعة.

يقول خبراء عسكريون بان النيران التي سقطت على قطاع غزة خلال اسبوع تساوي ما اطلقته امريكا على افغانستان في عام كامل.

المجازر التي طالت العائلات بشكل مباشر من خلال استهداف المواطنين في منازلهم دون سابق انذار وصلت الى 30 مجزرة، جزء من هذه العائلات مسحت بالكامل من السجل المدني، بمعنى استشهاد الاب والام والاطفال.

اما عدد الضحايا فهو في ارتفاع متواصل لعدم تمكن الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول الى كل مناطق القصف نتيجة كثافة النيران، وهو ما يبقي عشرات الضحايا تحت الانقاض منذ ايام.

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