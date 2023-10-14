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رئيسي يجري مباحثات مع السوداني حول تطورات الأوضاع في فلسطين

رئيسي يجري مباحثات مع السوداني حول تطورات الأوضاع في فلسطين
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - ايران

واستعرض الجانبان في هذه المباحثات الهاتفية التي جاءت بمبادرة من رئيس الوزراء العراقي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني هناك

وشدّد الجانبان على أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحدث من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين.

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رئيسي يجري مباحثات مع السوداني حول تطورات الأوضاع في فلسطين

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