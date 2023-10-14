مراسل العالم يكشف ضجة الصحف العبرية وساعة الصفر المحتملة

واشار مراسلنا ان الاعلام الاسرائيلي بدأ يقوم بتركيز الضوء على المظاهرات الكبيرة التي تشهدها بعض المدن الاوروبية، وايضاً التي شهدها العالمين العربي والاسلامي في الساعات الماضية، دعماً للمقاومة ورفضاً للعدوان الاسرائيلي، حيث نقلت صحيفتا يديعوت احرونوت وصحيفة معاريف الاسرائيلية صوراً عن المظاهرات الحاشدة في مدينة دولسدروف الالمانية وفي ولاية شيكاغو الامريكية الداعمة للمقاومة الفلسطينية.

واوضح ان القناة الثانية العاشرة الاسرائيلية قالت ان العلاقات بين الاحتلال ومصر وصلت الى نقطة حرجة، وان تدهور هذه العلاقات قد يتطور بعدة اتجاهات بسبب الدعوة الاسرائيلية بنزوح الفلسطينيين نحو شبه جزيرة سيناء، وايضاً التصريحات بتفضيل اسرائيلي لوسيط عربي آخر بدلاً من مصر، اضافة الى تعرض جيب اسرائيلي لصاروخ انطلق من جبل الشيخ شمال فلسطين، وسقوط قتلى اسرائيليين.

كما لفت مراسلنا بان موقع صحيفة يديعوت احرنوت تحدث عن ان الجيش الاسرائيلي ينتظر ساعة الصفر لاطلاق العملية البرية ضد قطاع غزة، وتقول ان هذه العملية قد تبدأ في أي لحظة.