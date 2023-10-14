السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات هاتفية بين اية الله رئيسي وامير قطر

مباحثات هاتفية بين اية الله رئيسي وامير قطر
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وامير قطر في اتصال هاتفي اليوم السبت اخر التطورات الاقليمية لاسيما القضية الفلسطينية.

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وامير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني تباحثا عصر اليوم السبت حول اخر التطورات في المنطقة .

وشدد أمير قطر تميم بن حمد، خلال هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة فتح ممرات آمنة في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن الأمير القطري تأكيده على "أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا".

وأشار الأمير حمد، إلى "موقف الدوحة الثابت حول إدانة استهداف المدنيين، وسياسات العقاب الجماعي، ودعوات تهجير الفلسطينيين".

وجرى خلال الاتصال، وفق (قنا)، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والكيان الإسرائيلي".

روابط ذات صلة

رئيسي يجري مباحثات مع السوداني حول تطورات الأوضاع في فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. القسام تكشف عن استخدام قذيفة ذات قدرة تدميرية عالية

رئيسي : "طوفان الاقصى" سيف مسلول بوجه التصعيد الصهيوني

مقتل اول ضابط اسرائيلي رفيع المستوى بالضفة الغربية

شاهد.. الفنان الفلسطيني الشهيد علي نسمان خلال استعراض سرايا القدس

هاشتاغ.. شاهد.. رسوم ساخرة تعكس واقع يتعتم عليه الاعلام وشهادات المستوطنين

مباحثات هاتفية بين اية الله رئيسي وامير قطر